x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 22:37
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Алиев обвинил Россию в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Киеве

Россия
Война в Украине
Азербайджан
время публикации: 14 февраля 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 22:22
Алиев обвинил Россию в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Киеве
Azerbaijani Presidential Press Office via AP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, обвинил Россию в том, что она целенаправленно наносила удары по азербайджанскому посольству в Киеве.

«По нашему посольству в Украине было нанесено три удара. После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств - консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана», - сказал он.

По словам Алиева, Азербайджан воспринимает российский обстрел посольства в Киеве как недружественный шаг. "Мы предприняли шаги исключительно в дипломатическом формате. Дополнительных действий мы предпринять не можем", - сказал он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 октября 2025

Путин впервые признал, что самолет "Азербайджанских авиалиний" был сбит Россией
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 августа 2025

Ильхам Алиев обвинил Россию в оккупации Азербайджана в 1920 году