Алиев обвинил Россию в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Киеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, обвинил Россию в том, что она целенаправленно наносила удары по азербайджанскому посольству в Киеве.

«По нашему посольству в Украине было нанесено три удара. После первого мы подумали, что это могло быть случайностью. Затем мы передали российской стороне координаты наших дипломатических представительств - консульского отдела, культурного центра, посольства. Несмотря на это, последовали еще два удара. Это целенаправленная атака на дипломатические представительства Азербайджана», - сказал он.

По словам Алиева, Азербайджан воспринимает российский обстрел посольства в Киеве как недружественный шаг. "Мы предприняли шаги исключительно в дипломатическом формате. Дополнительных действий мы предпринять не можем", - сказал он.