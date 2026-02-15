Краткая история ликвидаций лидеров арабского террора. Дополнено

Армия обороны Израиля с 7 октября 2023 года проводит военную операцию "Война Возрождения" ("Железные мечи") в секторе Газы. Кроме того, была проведена военная операция "Стрелы севера" в Ливане. Одна из целей операций: ликвидация лидеров террора.

С начала войны были уничтожены многие лидеры террора (обратная хронология):

Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора

Июль 1972. Ливан. Убит Гасан Файез Канафани – лидер "Народного фронта освобождения Палестины".

Октябрь 1972. Италия. Ликвидирован Абдель Уаиль Зуайтер – представитель ООП в Риме.

Январь 1973. Франция. Ликвидирован Махмуд аль-Хамшари – представитель ООП в Париже.

Январь 1973. Кипр. Уничтожен активист "Черного сентября" Хусейн Абул-Хаир.

Апрель 1973. Франция. Ликвидирован один из руководителей ООП Базиль Ай-Кубайши.

Апрель 1973. Ливан. Уничтожены три лидера Организации Освобождения Палестины (ООП) – Юсуф ан-Наджар, Камаль Адуан и Камаль Насер.

Апрель 1973. Кипр. Ликвидирован активист ООП Муса Абу Зайд.

Май 1973. Норвегия. Неудачная попытка ликвидации Али Хасана Саламэ.

Июль 1973. Франция. Уничтожен командир "Черного сентября" Мухаммад Будиа.

Январь 1979. Ливан. Уничтожен Али Хасан Саламэ, спланировавший захват израильских спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене (1972).

Июль 1979. Франция. В Каннах убит активист ООП Зухейр Мухсэн.

Апрель 1988. Тунис. Уничтожен Халиль аль-Уазир (Абу Джихад), один из лидеров ООП и заместитель Арафата.

Февраль 1992. Ливан. Уничтожен лидер "Хизбаллы" шейх Аббас Мусауи.

Октябрь 1995. Мальта. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Фатхи Шкаки.

Январь 1996. Газа. Уничтожен "инженер ХАМАСа" Яхья Айяш.

Сентябрь 1997. Иордания. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Халида Машаля.

Июль 2001. Шхем. В ходе специальной операции убит Салах Даруаз – лидер ХАМАСа.

Июль 2001. Шхем. Ликвидирован Джамаль аль-Мансур – лидер ХАМАСа в Самарии.

Август 2001. Рамалла. Уничтожен лидер "Народного фронта освобождения Палестины" Абу Али Мустафа.

Ноябрь 2001. Шхем. Ликвидирован Махмуд Абу Хануд – лидер "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) на Западном берегу.

Январь 2002. Туль-Карем. Уничтожен лидер "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) Райэд Карми.

Июль 2002. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Салах Шхадэ.

Сентябрь 2002. Сектор Газы. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.

Ноябрь 2002. Дженин. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Ийяд Сауалхэ.

Февраль 2003. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Ибрагим Макадмэ.

Июнь 2003. Газа. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Абд аль-Азиза ар-Рантиси.

Август 2003. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Исмаил Абу Шанаб.

Сентябрь 2003. Газа. Неудачная попытка ликвидации шейха Ахмада Ясина.

Март 2004. Газа. Ликвидирован духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин.

Апрель 2004. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Абд аль-Азиз ар-Рантиси.

Сентябрь 2004. Дамаск. Ликвидирован идеолог ХАМАСа шейх Иззадин Субхи аль-Халиль.

Декабрь 2005. Газа. Уничтожен лидер "Комитетов народного сопротивления" Мухаммад Аркан.

Март 2006. Газа. В результате взрыва автомобиля убит лидер "Комитетов народного сопротивления" Халиль аль-Кука ("Абу Юсуф"). Палестинцы утверждают: он был уничтожен израильтянами. Расследование не завершено.

Март 2006. Газа. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Халид ад-Дахдух.

Май 2006. Газа. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Мухаммад ад-Дахдух.

Июнь 2006. Газа. Уничтожен лидер "Комитетов народного сопротивления" Имад Азалия.

Июнь 2006. Газа. Ликвидирован лидер "Комитетов народного сопротивления", заместитель главы палестинского МВД Джамаль Самхадана.

Июль 2006. Газа. Тяжело ранен лидер боевиков ХАМАС Мухаммад Дэйф. Согласно официальной информации, он выжил, его местонахождение неизвестно.

Январь 2009. Газа. В ходе операции "Литой свинец" уничтожен Низар Райан, муфтий боевого крыла ХАМАС.

Январь 2009. Газа. В ходе операции "Литой свинец" ликвидирован один из лидеров ХАМАС, глава "МВД" Саид Сиям.

Май 2009. Хеврон. В ходе спецоперации ликвидирован главарь боевиков ХАМАСа Абд аль-Маджид Дудин, скрывавшийся 14 лет.

Январь 2010. Дубай (ОАЭ). Ликвидирован координатор ХАМАСа Махмуд аль-Мабхух.

Июль 2010. Нусейрат, Газа. Уничтожен лидер боевиков ХАМАСа Иса аль-Батран, "Абу Билаль".

Август 2011. Газа. Уничтожен генсек "Комитетов народного сопротивления" Камаль Нейраб.

Март 2012. Газа. Уничтожен генсек "Комитетов народного сопротивления" Зухейр аль-Кейси, "Абу Ибрагим".

Ноябрь 2012. Газа. Уничтожен генсек "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) Ахмад Джабари.

Август 2014. Газа. Уничтожены "генералы ХАМАС" Раад аль-Атар, Мухаммад Абу Шамлэ и Мухаммад Бархум.

Февраль 2016. София. Убит один из лидеров НФОП Умар Наиф Хасан Заид.

Декабрь 2016. Тунис. Убит инженер-авиастроитель ХАМАС Мухаммад аз-Зауари.

Ноябрь 2019. Газа. Уничтожен лидер боевиков "Исламского джихада" Бахаа Абу аль-Ата.

Август 2022. Газа. Уничтожены лидеры боевиков "Исламского джихада" Тайсир Джабари и Халид Мансур.

Май 2023. Газа. Уничтожены лидеры боевиков "Исламского джихада" Абу Хади Халиль аль-Бахитини, Тарик Аз ад-Дин, Джихад Ханэм. Уничтожены командующий ракетными силами "Исламского джихада" Али Хасан Али и его заместитель Ахмад Абу Дака. Уничтожен Ияд аль-Хасани (Абу Анас), сменивший аль-Бахитини.

Октябрь 2023. Газа. Уничтожены два члена политбюро ХАМАСа Джауад Абу Шамала (министр экономики) и Закария Абу Муамар.

Октябрь 2023. Газа. Ликвидирован (или умер своей смертью во время ударов ЦАХАЛа) один из основателей ХАМАСа Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

Октябрь 2023. Газа. Уничтожен Усама аль-Мазини – глава Совета шуры ХАМАСа, член политбюро ХАМАСа.

Октябрь 2023. Газа. Ликвидирован Фуад Абу Тихиан – начальник Управления границ и пропускных пунктов в секторе Газы, имевший "генеральское" звание в структурах ХАМАСа.

Октябрь 2023. Газа. Ликвидирован Айман Нуфаль – один из командиров "Бригад Изаддина аль-Касама", член генерального военного совета ХАМАСа. Имел звание "бригадного генерала".

Октябрь 2023. Газа. Ликвидирован главарь боевиков "Комитетов народного сопротивления" Рафат Хараб Хусейн Абу Халаль.

Октябрь 2023. Газа. Убита Джамиля аш-Шанти, входившая в политбюро ХАМАСа.

Октябрь 2023. Газа. Ликвидирован командующий хамасовскими силами безопасности в секторе Газы Джихад Мухейсан.

Ноябрь 2023. Газа. Ликвидирован председатель парламента Газы, член политбюро ХАМАСа Ахмад Бахар.

Ноябрь 2023. Газа. Ликвидирован "генеральный секретарь" террористической организации "Аль-Ахрар" Халид Абу Хилаль.

Январь 2024. Бейрут. Ликвидирован "второй номер" в иерархии ХАМАСа Салах аль-Арури.

Июль 2024. Бейрут. Ликвидирован Фуад Шукр (Аль-Хаджа Мухсин), военный советник генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

Июль 2024. Тегеран. Уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя.

Июль 2024. Газа. Уничтожен лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммад Дэйф.

Июль 2024. Газа. Ликвидирован глава правительства ХАМАСа Рухи Миштахи.

Сентябрь 2024. Бейрут. Ликвидирован генсекретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла.

Октябрь 2024. Газа. Уничтожен глава политбюро ХАМАСа Яхья Синуар.

Март 2025. Газа. Ликвидированы Исмаил Бархум (глава правительства, член политбюро ХАМАСа), Иссам Диб Абдалла ад-Далис (глава правительства ХАМАСа), Салах аль-Бардауиль (министр, член политбюро ХАМАСа), Ясир Мухаммад Харб Муса (министр, член политбюро ХАМАСа), Мухаммад Джамаси (глава чрезвычайного комитета ХАМАСа в Газе), Махмуд Марзук Ахмад Абу-Уатфа (глава МВД ХАМАСа), Ахмад Омар Абдалла аль-Хатта (министр юстиции ХАМАСа), Мушир аль-Масри (пресс-секретарь ХАМАСа) и многие другие.

Май 2025. Газа. Ликвидирован лидер ХАМАСа в Газе Мухаммад Синуар.

Февраль 2026. Газа. Ликвидирован лидер боевиков "Исламского джихада" Сами ад-Дахдух.

Примечание:

В арабских источниках называется еще множество фамилий лидеров палестинских радикальных организаций, якобы ликвидированных спецслужбами Израиля. Однако руководство "Мосада" неоднократно подчеркивало, что зачастую лидеры палестинцев оказывались жертвами междоусобной войны. Так, например, боевики Абу Нидаля ("Революционный совет ФАТХ") совершили множество убийств лидеров ООП (в ряде случаев, по прямому указанию Ясира Арафата). Среди них были убиты: Саид Хамами (Лондон, январь 1978), Али Ясин (Эль-Кувейт, июнь 1978), Изеддин аль-Калак (Париж, август 1978), Юсуф Мубарак (Париж, январь 1980), Наим Хадер (Брюссель, июнь 1981), Исам Сартауи (Лиссабон, апрель 1983), Салах Халаф (Абу Эйяд) (январь 1991) и другие.

В ноябре 2004 года и позже было много разговоров о том, что Ясир Арафат тоже был отравлен израильскими спецслужбами. Но доказать это никому не удалось.