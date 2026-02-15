Полиция задержала 12 участников беспорядков в Бней-Браке

Сотрудники полиции восстанавливают общественный порядок в Бней-Браке с применением специальных средств для разгона демонстраций. Участники беспорядков перевернули полицейский автомобиль и подожгли полицейский мотоцикл. Задержаны 12 нарушителей.

Беспорядки начались, когда толпа ультраортодоксов окружила двух девушек-военнослужащих, которые приехали в Бней-Брак для участия в благотворительном мероприятии от имени ЦАХАЛа. Полиция сумела эвакуировать девушек, поскольку для них возникла реальная опасность.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, ультраортодоксы оказали сопротивление, они бросали мусорные баки, перевернули полицейский автомобиль, бросали в полицейских камни и различные предметы.

С осуждением действий харедим выступили глава правительства, начальник генштаба ЦАХАЛа и многие израильские политики. Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир призвал строго наказать виновных.