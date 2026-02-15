Обвинение против террориста-неудачника: проехал КПП, никого не задев, и заблудился

Прокуратура Израиля подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 49-летнего Махмуда Хамада, жителя Каландии, по подозрению в попытке совершить теракт против военнослужащих на КПП "Хизмэ".

Согласно обвинению, Хамад прибыл к КПП "Хизмэ" (к северу от Иерусалима, около района Писгат-Зеэв) на автомобиле, имея при себе два кухонных ножа, и намеревался совершить наезд на солдат, а затем напасть на них с холодным оружием в руках. По версии следствия, из-за пробки на подъезде к КПП он не смог набрать достаточную скорость, проехал через пост и направился в сторону Иерусалима, планируя вернуться и повторить попытку. Однако он заблудился, затем потерял управление и врезался в разделительное ограждение, после чего был задержан.

Махмуду Хамаду инкриминируются: покушение на убийство (террористический акт), незаконный въезд в Израиль, незаконное хранение холодного оружия, управление транспортом без водительских прав и без страховки.

Прокуратура просит суд оставить обвиняемого под стражей до окончания разбирательства.