Правительство утвердило предложение по записи земель в Иудее и Самарии

Правительство утвердило предложение министра юстиции Ярива Левина, министра в министерстве обороны Бецалеля Смотрича и министра обороны Исраэля Каца о начале записи владельцев земли в Иудее и Самарии.

Как сообщается в решении правительства, речь идет о первом с 1967 года решении о записи владения земель. В рамках этого решения Управление по записи и упорядочиванию статуса земель получит полномочия фиксировать владения земель в Иудее и Самарии.

По поводу большей части земель в Иудее и Самарии нет ясного ответа по поводу владельца, и необходимо было проводить длительную проверку перед началом реализации каждого проекта.

Упорядочивание статуса земель должно ускорить процессы получения разрешения на строительство, однако ожидается, что само составление реестра займет несколько лет. В политических кругах заявляют, что речь идет об ответе на действия Палестинской администрации по захвату земель на территории C, находящихся под полным израильским контролем.

Неделю назад военно-политический кабинет принял ряд решений, направленных на укрепление контроля Израиля над Иудеей и Самарией. В частности, полномочия по обеспечению контроля и соблюдения закона в зонах "А" и "B" переданы Гражданской администрации – впервые со времен соглашений Осло палестинская администрация лишается переданных ей полномочий. Гражданская администрация получает также контроль над водными ресурсами и над вопросами наследия – то есть, над всем, что касается раскопок, памятников, исторических реликвий и святынь.

Кроме того, было принято решение об отмене режима секретности в отношении земельного реестра в Иудее и Самарии, и отмене запрета на продажу земель тем, кто не является арабом, а также об отмене требования получать разрешение Гражданской администрации на земельные сделки.

Будет вновь создана Комиссия по приобретению земель, которая действовала в прошлом, но была упразднена.

Кабинет принял ряд решений, касающихся Хеврона и Бейт-Лехема. Запись бизнесов и жилья в Хевроне переводится из-под контроля муниципалитета в ведение гражданской администрации Израиля. Еврейский квартал в Хевроне будет выделен в отдельную муниципальную единицу.

Комплекс гробницы праматери Рахель переводится из ведома Палестинской администрации в ведение специального израильского управления.

Передача Израилю контроля над водными источниками связана с кражей воды в огромных масштабах, совершаемой палестинцами, и абсолютным игнорированием этой проблемы со стороны Палестинской администрации. Сфера наследия передается Израилю в связи с тем, что палестинцы – при попустительстве и даже поддержке со стороны Палестинской администрации – систематически вредя археологическим объектам в Иудее и Самарии, доказывающим связь еврейского народа с Землей Израиля. Чтобы положить конец этим явлением, военно-политический кабинет принял решение, что именно Израиль будет с ними бороться.