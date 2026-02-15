В Газе ликвидирован командир террористов "Исламского джихада"

В воскресенье, 15 февраля, в результате авиаудара по цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа, был ликвидирован Сами ад-Дахдух, командир "Бригад Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада"), известный также как "Абу Ибрагим".

Информация о его ликвидации подтверждена "Исламским джихадом".

Сами ад-Дахдуху было 56 лет. Он являлся "потомственным" лидером "Бригад Аль-Кудс". Этой структурой ранее руководили его братья: Халид ад-Дахдух был ликвидирован в марте 2006 года, Махмуд ад-Дахдух – в мае 2006-го. Примерно тогда же был уничтожен еще один его брат, также входивший в руководство "Исламского джихада".

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Сегодня утром минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о не менее десяти убитых в ночь на 15 февраля в результате авиаударов ЦАХАЛа по целям на севере и на юге сектора.

Днем также сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по цели в Байт-Лахии, на севере сектора. Один убитый, есть раненые.