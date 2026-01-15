x
15 января 2026
Эдраи опубликовал новое предупреждение для жителей Южного Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 15 января 2026 г., 16:41 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 16:58
Эдраи опубликовал новое предупреждение для жителей Южного Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи сообщил, что в ближайшее время будут нанесены удары по военной инфраструктуре "Хизбаллы" в Южном Ливане – в частности, в деревне Машгара.

"Мы призываем жителей двух зданий, отмеченных красным на двух приложенных картах, а также соседних с ними зданий: вы находитесь рядом со строениями, которые использует "Хизбалла", и в целях вашей безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться и удалиться от них на расстояние не менее 300 метров, – сказано в этом сообщении. – Нахождение в районе отмеченных зданий подвергает вас опасности".

