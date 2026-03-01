Трамп сообщил, что США потопили девять иранских военных кораблей

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth, что американские военнослужащие атаковали и потопили девять кораблей военно-морских сил Ирана.

"Мне сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей, среди которых большие и важные. Скоро будут направлены на дно и остальные. В ходе другой атаки, мы практически уничтожили штаб их ВМС. А в остальном их флот чувствует себя отлично", – сообщил президент.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции, согласно которому КСИР при помощи четырех баллистических ракет нанес ущерб авианосцу Abraham Lincoln.

"Авианосец не пострадал. Ракеты даже близко в него не попали. Lincoln продолжает осуществляет запуски самолетов в поддержку неумолимой кампании по защите американского народа и ликвидации угрозы, исходящей от иранского режима", – говорится в сообщении.