В Гуш-Дане обломком ракеты повреждены дом и автомобиль

Во время ракетного обстрела центра страны в чрезвычайные службы поступило сообщение о падении обломка в одном из городов Гуш-Дана.

Из спасательных служб сообщили, что обломок упал на пустую машину, которая загорелась. По предварительным данным, нет пострадавших.

Также сообщается о том, что обломком повреждено строение. По предварительным данным, нет пострадавших.