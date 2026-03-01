x
01 марта 2026
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 22:01
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Гуш-Дане обломком ракеты повреждены дом и автомобиль

Цева адом
Мада
время публикации: 01 марта 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 21:55
В Гуш-Дане обломком ракеты поврежден автомобиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во время ракетного обстрела центра страны в чрезвычайные службы поступило сообщение о падении обломка в одном из городов Гуш-Дана.

Из спасательных служб сообщили, что обломок упал на пустую машину, которая загорелась. По предварительным данным, нет пострадавших.

Также сообщается о том, что обломком повреждено строение. По предварительным данным, нет пострадавших.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

2-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует ракетные объекты Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 марта 2026

Стратегические бомбардировщики B-2 приняли участие в атаке на Иран в первый день операции