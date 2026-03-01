В Гуш-Дане обломком ракеты повреждены дом и автомобиль
время публикации: 01 марта 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 21:55
Во время ракетного обстрела центра страны в чрезвычайные службы поступило сообщение о падении обломка в одном из городов Гуш-Дана.
Из спасательных служб сообщили, что обломок упал на пустую машину, которая загорелась. По предварительным данным, нет пострадавших.
Также сообщается о том, что обломком повреждено строение. По предварительным данным, нет пострадавших.