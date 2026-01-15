Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 15 января, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Облачно. Временами слабые дожди, преимущественно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-12 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 10-17, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 6-17, на побережье Мертвого моря – 12-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 7-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-16, на Голанских высотах – 4-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В пятницу местами слабые дожди. В субботу-понедельник – местами дожди. Во вторник – солнечно. В среду – слабые дожди.