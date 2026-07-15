Попытка пронести контрабандой птиц "в штанах". На КПП "Алленби" задержаны двое жителей Хеврона

Сотрудники полиции и Управления природы и парков пресекли на КПП "Алленби" попытку вывезти из Израиля 60 птиц, относящихся к охраняемым видам. По подозрению в контрабанде задержаны двое жителей Хеврона в возрасте около 20 лет.

Молодые люди вызвали подозрения у сотрудников службы безопасности пограничного перехода. Во время проверки выяснилось, что птицы были спрятаны под одеждой и прикреплены к ногам подозреваемых.

Задержанных доставили для допроса в отделение полиции Иорданской долины, после чего поместили под стражу. При проверке мобильного телефона одного из них были обнаружены фотографии, на которых он запечатлен с оружием. Полиция проверяет и этот эпизод.

В операции участвовали сотрудники полиции Иорданской долины округа Иудеи и Самарии, служба безопасности КПП Алленби и инспекторы Управления природы и парков.

Отметим, что попытки провоза контрабандой птиц под одеждой, в том числе в специальных мешках, которые крепятся на ногах – довольно обычная практика, с которой нередко сталкиваются израильские пограничники.