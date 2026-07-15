"Дело 2000": Элькин дает показания в качестве свидетеля защиты

Министр в министерстве финансов Зеэв Элькин дает показания в окружном суде по "делу 2000". В рамках этого дела, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется в обмане общественного доверия в связи с переговорами, которые он вел с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

Элькин занимал пост главы коалиции в период переговоров Нетаниягу с Мозесом, а также в период рассмотрения законопроекта о прекращении бесплатного распространения газеты "Исраэль а-Йом".

По утверждению следствия, Нетаниягу обещал Мозесу утвердить этот законопроект, если взамен "Едиот Ахронот" смягчит критику в адрес премьер-министра.

Зеэв Элькин был приглашен как свидетель защиты, что вызвало протест представителя прокуратуры Алона Гилдина: "Я не понимаю, как этот свидетель может давать показания сейчас. Он тесно связан с обвиняемым, он в его правительстве, он в его партии, его карьера зависит от обвиняемого".

В свою очередь адвокат премьер-министра Амит Хадад возмутился этим протестом. "Обвинение не может навязывать смену свидетелей", – заявил он.

Министр Элькин заявил, что само по себе уголовное расследование, касающееся политических процессов, является проблематичным. "Я был вынужден отвечать на вопросы о том, почему поддерживал или не поддерживал тот или иной законопроект, с кем встречался, с кем советовался, почему рекомендовал пойти на выборы. Это суть, основа паралментской работы и уголовное расследование по этому поводу лишает всякой сути иммунитет, который парламентарии имеют", – заявил он.