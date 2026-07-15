Высокопоставленная сотрудница банка подозревается в мошенничестве и обмане клиентов

Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Прибрежного округа задержал высокопоставленную сотрудницу банка по подозрению в обмане клиентов и отмывании денег на общую сумму около 800 тысяч шекелей.

Тайное расследование велось в течение последних месяцев: по данным следствия, сотрудница банка на протяжении нескольких лет обманным путем получала деньги от клиентов, утверждая, что эти платежи необходимы для одобрения банковских кредитов.

Расследование было начато после обращения руководства банка в полицию. В ходе расследования были выявлены пострадавшие клиенты и поднята информация по кредитам, предположительно связанным с этой схемой.

По данным следствия, подозреваемая в течение нескольких лет получала от клиентов наличные в размере нескольких тысяч шекелей якобы в качестве платы банку за оформление кредитов. Затем эти деньги переводились на счета подозреваемой. Общая сумма незаконно полученных средств оценивается примерно в 800 тысяч шекелей.

Сегодня, после перехода расследования в открытую фазу, сотрудники подразделения установили местонахождение подозреваемой и задержали ее для допроса.

По окончании допроса, в зависимости от результатов расследования и его потребностей, будет принято решение о направлении в суд ходатайства о продлении срока ее содержания под стражей.