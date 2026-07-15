Walla: Минкульт Израиля потратил 3 млн шекелей на рекламу спорной реформы киноиндустрии

Министерство культуры Израиля во главе с министром Мики Зоаром выделило около 3 миллионов шекелей государственных средств на рекламную кампанию своей реформы киноиндустрии, вызвавшей масштабные протесты представителей отрасли. Об этом сообщает Walla со ссылкой на документы министерства, полученные по запросу о свободе информации, поданным общественной организацией "Ацлаха".

Как отмечает издание, расходы на рекламную кампанию были утверждены на фоне решения министерства отменить большинство ежегодных государственных премий в области культуры, которые должны были быть вручены в 2025 году. Общая стоимость этих наград оценивалась примерно в 4,5 миллиона шекелей.

Согласно протоколу тендерной комиссии от ноября 2025 года, задачей кампании было "в доступной форме представить обществу принципы новой реформы", объяснить ее логику, продемонстрировать, что "общественность является главным экспертом" при оценке фильмов, а также "укрепить позитивное общественное отношение к реформе и повысить ее легитимность".

Рекламная кампания была подготовлена через Государственное рекламное бюро компаниями Gray Content и Market Master. Сценарий и режиссуру выполнил Хагай Лапид, главным продюсером выступил Охад Садми.

Согласно смете, общая стоимость проекта составила 2998611 шекелей. Из них около 458 тысяч шекелей было потрачено непосредственно на производство ролика, а еще 2,54 миллиона – на его размещение. Более половины рекламного бюджета – 1,328 миллиона шекелей – направили на телевизионную рекламу на ведущих телеканалах. Еще 584 тысячи шекелей ушли на цифровую рекламу, 449 тысяч – на радио, подкасты и Spotify, а 179 тысяч – на показ ролика в кинотеатрах.

Также стало известно, что актер Голан Азулай, снявшийся в рекламном ролике, получил гонорар в размере 100 тысяч шекелей. При этом фрагменты художественных фильмов, использованные в рекламе, были предоставлены компанией United King бесплатно.

Реформа финансирования киноиндустрии, инициированная Мики Зоаром, вызвала резкую критику большинства представителей израильского кинематографа. Ее противники утверждают, что новая система финансирования отдает приоритет коммерчески успешным фильмам в ущерб авторскому и фестивальному кино.