Погибшая в ДТП в Ашдоде женщина была беременна, врачи борются за жизнь младенца
время публикации: 15 июля 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 13:42
Женщина, погибшая ранее в среду в результате ДТП в Ашдоде, находилась на последних месяцах беременности. В критическом состоянии она была доставлена в больницу, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.
Они приняли решение провести экстренное кесарево сечение, чтобы попытаться спасти ребенка. В результате кесарева сечения родилась недоношенная девочка, ее удалось реанимировать, после чего она была помещена в отделение для недоношенных. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Напомним, в среду утром в Ашдоде столкнулись два автомобиля. Женщина в возрасте примерно 35 лет получила крайне тяжелые травмы и вскоре скончалась в больнице, еще четыре человека были травмированы легко.
Ссылки по теме