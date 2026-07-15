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Израиль

Погибшая в ДТП в Ашдоде женщина была беременна, врачи борются за жизнь младенца

Погибшие
ДТП
Ашдод
Дети
Роды
время публикации: 15 июля 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 13:42
Погибшая в ДТП в Ашдоде женщина была беременна, врачи борются за жизнь младенца
Hadas Parush/Flash90

Женщина, погибшая ранее в среду в результате ДТП в Ашдоде, находилась на последних месяцах беременности. В критическом состоянии она была доставлена в больницу, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Они приняли решение провести экстренное кесарево сечение, чтобы попытаться спасти ребенка. В результате кесарева сечения родилась недоношенная девочка, ее удалось реанимировать, после чего она была помещена в отделение для недоношенных. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Напомним, в среду утром в Ашдоде столкнулись два автомобиля. Женщина в возрасте примерно 35 лет получила крайне тяжелые травмы и вскоре скончалась в больнице, еще четыре человека были травмированы легко.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2026

ДТП в Ашдоде, погибла женщина