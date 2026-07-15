Погибшая в ДТП в Ашдоде женщина была беременна, врачи борются за жизнь младенца

Женщина, погибшая ранее в среду в результате ДТП в Ашдоде, находилась на последних месяцах беременности. В критическом состоянии она была доставлена в больницу, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Они приняли решение провести экстренное кесарево сечение, чтобы попытаться спасти ребенка. В результате кесарева сечения родилась недоношенная девочка, ее удалось реанимировать, после чего она была помещена в отделение для недоношенных. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Напомним, в среду утром в Ашдоде столкнулись два автомобиля. Женщина в возрасте примерно 35 лет получила крайне тяжелые травмы и вскоре скончалась в больнице, еще четыре человека были травмированы легко.