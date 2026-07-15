CENTCOM: начата новая серия ударов по целям в Иране

Центральное командование армии США (CENTCOM) днем 15 июля объявило о начале новой серии ударов по военным объектам в Иране.

Цель ударов – дальнейшее ослабление военных возможностей иранских вооруженных сил, атакующих на торговые суда в Ормузском проливе, заявляет CENTCOM.

Из Ирана поступают сообщения о взрывах на юге страны.

Накануне утром CENTCOM сообщил о завершении очередной волны ударов по Ирану, которая длилась семь часов. Американские истребители, беспилотники и корабли применили высокоточные боеприпасы по десяткам военных объектов в прибрежных районах Ирана и вблизи Ормузского пролива. По заявлению CENTCOM, целями стали ракетные позиции, объекты, связанные с производством и применением беспилотников, военно-морские силы и системы береговой обороны. В командовании заявили, что удары должны ограничить способность Ирана угрожать торговому судоходству.

Ранее американские военные возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них.

В течение ночи иранские СМИ сообщали о взрывах в нескольких районах страны. По данным Fars, взрывы были слышны в Бампуре и Чабахаре, ранее поступали сообщения об ударах в Ахвазе. Агентство IRNA сообщило о взрывах на острове Хенгам, а Mehr – в Сирике провинции Хормозган, у входа в Ормузский пролив. Официальные данные о пораженных объектах и последствиях этих атак пока не опубликованы.

Fars также утверждает, что американскому удару подвергся объект в районе Дехлорана на западе Ирана. IRNA сообщило об атаке тремя боеприпасами на фабрику минеральной воды возле Мусиана в провинции Илам. Независимого подтверждения этой информации, а также сведений о жертвах и масштабах ущерба нет.

Иран объявил о новой серии атак на американские объекты в странах региона. КСИР утверждает, что был поражен и загорелся американский центр материально-технического обеспечения в районе Мина-Абдалла в Кувейте и что якобы был уничтожен комплекс ПВО Patriot. Кувейтская армия сообщила, что средства ПВО отражали атаку иранских беспилотников, однако не подтвердила поражение военного объекта.

Вооруженные силы Ирана также заявили об атаке беспилотниками на авиабазу Аль-Азрак в Иордании. По версии Тегерана, целями были места размещения американских истребителей F/A-18, жилой корпус и склад оборудования. Пентагон и власти Иордании эти утверждения пока не подтвердили. Reuters отмечает, что проверить заявления иранской стороны независимо не удалось. Армия Иордании заявила о перехвате трех иранских ракет.

В Бахрейне ночью вновь прозвучали сирены воздушной тревоги. Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и пройти в ближайшие безопасные помещения. О перехваченных целях, попаданиях или пострадавших официально не сообщалось.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что в результате американских ударов по южным районам страны за последние дни погибли более 30 человек. По ее словам, речь идет о последствиях атак вооруженных сил США на объекты на юге Ирана. Подробности о местах ударов, числе пострадавших и статусе погибших Мохаджерани не привела. При этом заявлено о гибели семи иранских военных на юго-востоке Исламской республики.