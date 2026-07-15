Военнослужащий ЦАХАЛа приговорен к пяти годам тюрьмы за контакты с иранским агентом

Военный суд приговорил военнослужащего срочной службы ЦАХАЛа к пяти годам лишения свободы за контакты с иностранным агентом и передачу информации, которая могла оказаться полезной противнику.

Согласно разрешенной к публикации информации, в 2025 году военнослужащий получал в Telegram предложения о выполнении различных заданий от нескольких лиц, часть которых была связана с Ираном. Один из иранских агентов предложил ему деньги за съемку видеоматериалов.

Во время операции "Народ как лев" (июнь 2025 года) военнослужащий отправил агенту два снятых им в гражданских районах видеоролика с перехватами ракет и получил плату за один из них. Кроме того, он переслал несколько других видеозаписей из гражданских районов, включая найденное в интернете видео последствий ракетного попадания.

Позднее военнослужащий самостоятельно прекратил контакты и сообщил о них представителю своего подразделения. На следующий день он был задержан общей службой безопасности (ШАБАК). Расследование проводили военная полиция, подразделение полиции по борьбе с международной преступностью и ШАБАК.

Военная прокуратура требовала назначить обвиняемому семь лет заключения. Суд учел тяжесть преступлений, статус подсудимого как военнослужащего и совершение действий во время войны. Вместе с тем было принято во внимание, что он не передавал военную информацию или сведения, полученные по службе, самостоятельно прекратил связь с агентом и немедленно сообщил о ней командованию.

Помимо пяти лет тюрьмы, суд назначил условное наказание, штраф в размере тысячи шекелей и разжаловал военнослужащего до рядового.

На все материалы дела, включая имя военнослужащего, название его подразделения, обвинительное заключение и полный текст приговора, наложен запрет на публикацию. Разрешена только опубликованная военным судом краткая версия, приведенная выше.