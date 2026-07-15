Аскель против Саара: "Ты солгал мне, ты солгал всему народу Израиля"

Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель, объявившая накануне об уходе в отставку, направила резкое письмо главе МИДа Гидеону Саару. "Ты солгал мне. Ты солгал народу Израиля. Я увольняюсь с поста твоего заместителя", – говорится в письме.

Аскель входила в состав партии "Тиква Хадаша", и в рамках блока "Махане Мамлахти" была избрана в Кнессет. После того, как Гидеон Саар вошел в правительство и занял пост министра иностранных дел, он назначил Аскель своим заместителем.

14 июля она объявила об уходе в отставку после утверждения законопроекта о замораживании задержаний учащихся йешив, уклоняющихся от службы.

Из партии Гидеона Саара передали: "Единственная причина истерики замминистра Аскель скрыта в провале ее попытки путем шантажа получить самостоятельное партийное финансирование, которым она намеревалась впоследствии торговать, чтобы получить место в следующем Кнессете. Ее попытка получить статус фракции одного человека, после того как она завершила пребывание на посту замминистра от нашей фракции – это наглость, неблагодарность и, разумеется, несоответствие букве закона".