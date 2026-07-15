Нетаниягу планирует визит в Вашингтон для переговоров с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует в ближайшие дни отправиться в США и в начале следующей недели посетить Вашингтон. Ожидается, что он встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, хотя окончательно встреча двух лидеров пока не назначена, сообщают "Кан" и Ynet.

Одной из главных тем переговоров должна стать ядерная программа Ирана и возможное постоянное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Израиль намерен представить американской стороне имеющиеся у него разведывательные данные и добиваться, чтобы соглашение предусматривало вывоз обогащенного урана из Ирана и запрещало Тегерану самостоятельно обогащать уран.

Израиль также намерен настаивать на включении в договор ограничений, касающихся иранской программы баллистических ракет и поддержки Тегераном вооруженных группировок в регионе.

Визит планируется на фоне возобновления американской блокады иранских портов и новых ударов США по территории Ирана.

Еще одной темой станут ситуация в Ливане и Сирии и дальнейшее присутствие там израильских войск. По данным Axios, в недавнем телефонном разговоре Трамп призвал Нетаниягу начать вывод сил из Сирии и выполнить ранее согласованные передислокации в Ливане. Израильская сторона, в свою очередь, подчеркивает необходимость сохранения зон безопасности вдоль своих границ.

Переговоры будут проходить на фоне американских усилий по реализации соглашения между Израилем и Ливаном. Оно предусматривает вывод ЦАХАЛа из двух пилотных зон на юге Ливана после разоружения там "Хизбаллы" и размещения подразделений ливанской армии. Вопросы безопасности на сирийском направлении также остаются предметом разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом.

Кроме того, Нетаниягу намерен принять участие в церемониях прощания с умершим сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. По данным Ynet, вылет премьер-министра может состояться вечером в субботу, 18 июля.