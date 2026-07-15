Теннисист Диего Шварцман включен в Международный еврейский спортивный зал славы
время публикации: 15 июля 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 09:47
Официальный сайт Международного еврейского спортивного зала славы сообщает о включении в его состав аргентинского теннисиста Диего Шварцмана
33-летний теннисист завершил карьеру в прошлом году.
Он - победитель четырех турниров АТР в одиночном разряде, полуфиналист Открытого чемпионата Франции 2020 года.
В конце 2020 года Диего Шварцман был восьмой ракеткой мира.
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