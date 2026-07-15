В Иране заявили о гибели более 30 человек в результате ударов США
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что в результате американских ударов по южным районам страны за последние дни погибли более 30 человек.
По ее словам, речь идет о последствиях атак вооруженных сил США на объекты на юге Ирана. Подробности о местах ударов, числе пострадавших и статусе погибших Мохаджерани не привела.
При этом заявлено о гибели семи иранских военных на юго-востоке Исламской республики.
Ранее иранские власти сообщали о жертвах и раненых в результате американских атак в прибрежных районах и у Ормузского пролива.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявляло, что целями ударов были ракетные и беспилотные комплексы, военно-морские объекты и системы береговой обороны Ирана.
Независимо подтвердить заявленное иранской стороной число погибших пока невозможно.