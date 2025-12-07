x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 18:31
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Замминистра иностранных дел начала марш протеста в Иерусалим

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
Акции протеста
время публикации: 07 декабря 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 17:53
Замминистра иностранных дел начала марш протеста в Иерусалим
Yonatan Sindel/Flash90

Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о начале марша протеста из Кфар-Сабы в Иерусалим. Заместитель министра протестует против обсуждаемого варианта закона о призыве ультраортодоксов .

"Нельзя допустить, чтобы этот законопроект был утвержден. Я знаю, что ультраортодоксальные функционеры оказывают давление на Нетаниягу. Нельзя предлагать политические решения вопросов безопасности", - заявила Аскель.

Она призвала бойцов-резервистов присоединиться к ней на пути в Иерусалим.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook