Замминистра иностранных дел начала марш протеста в Иерусалим

Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о начале марша протеста из Кфар-Сабы в Иерусалим. Заместитель министра протестует против обсуждаемого варианта закона о призыве ультраортодоксов .

"Нельзя допустить, чтобы этот законопроект был утвержден. Я знаю, что ультраортодоксальные функционеры оказывают давление на Нетаниягу. Нельзя предлагать политические решения вопросов безопасности", - заявила Аскель.

Она призвала бойцов-резервистов присоединиться к ней на пути в Иерусалим.