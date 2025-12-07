Замминистра иностранных дел начала марш протеста в Иерусалим
время публикации: 07 декабря 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 17:53
Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о начале марша протеста из Кфар-Сабы в Иерусалим. Заместитель министра протестует против обсуждаемого варианта закона о призыве ультраортодоксов .
"Нельзя допустить, чтобы этот законопроект был утвержден. Я знаю, что ультраортодоксальные функционеры оказывают давление на Нетаниягу. Нельзя предлагать политические решения вопросов безопасности", - заявила Аскель.
Она призвала бойцов-резервистов присоединиться к ней на пути в Иерусалим.