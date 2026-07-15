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Израиль

На севере сектора Газы уничтожены два командира подразделения "Нухба"

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
Ликвидация
время публикации: 15 июля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 13:20
На севере сектора Газы уничтожены два командира подразделения "Нухба"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник вечером ЦАХАЛ нанес удар по северу сектора Газы и ликвидировал двух командиров подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

Заместитель командира роты "Нухбы" Али Шамлах, один из ликвидированных, занимался подготовкой террористов, планировавших совершение терактов израильских граждан и военнослужащих ЦАХАЛа, действующих в этом районе. С ним был уничтожен террорист Насер Лух, командир группы "Нухбы" батальона "Сабра" террористической организации ХАМАС.

Оба террориста представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечного авиаудара.

Израиль
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