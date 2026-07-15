На севере сектора Газы уничтожены два командира подразделения "Нухба"
время публикации: 15 июля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 13:20
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник вечером ЦАХАЛ нанес удар по северу сектора Газы и ликвидировал двух командиров подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.
Заместитель командира роты "Нухбы" Али Шамлах, один из ликвидированных, занимался подготовкой террористов, планировавших совершение терактов израильских граждан и военнослужащих ЦАХАЛа, действующих в этом районе. С ним был уничтожен террорист Насер Лух, командир группы "Нухбы" батальона "Сабра" террористической организации ХАМАС.
Оба террориста представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечного авиаудара.