На севере сектора Газы уничтожены два командира подразделения "Нухба"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что во вторник вечером ЦАХАЛ нанес удар по северу сектора Газы и ликвидировал двух командиров подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

Заместитель командира роты "Нухбы" Али Шамлах, один из ликвидированных, занимался подготовкой террористов, планировавших совершение терактов израильских граждан и военнослужащих ЦАХАЛа, действующих в этом районе. С ним был уничтожен террорист Насер Лух, командир группы "Нухбы" батальона "Сабра" террористической организации ХАМАС.

Оба террориста представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечного авиаудара.