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Израиль

Отменен запрет на посадку американских самолетов-заправщиков в аэропорту "Бен-Гурион"

Centcom
Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 15 июля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 14:11
Отменен запрет на посадку американских самолетов-заправщиков в аэропорту "Бен-Гурион"
Chaim Goldberg/Flash90

В Израиле отменены ограничения на посадку самолетов-заправщиков ВВС США в аэропорту Бен-Гурион. Как сообщает в среду 15 июля новостная служба "Кан", министр транспорта Мири Регев подтвердила, что самолеты-заправщики продолжают прибывать в Израиль, но отметила, что их количество в аэропорту "Бен-Гурион" будет сокращено до согласованного между сторонами уровня.

Остальные самолеты будут перебазированы на базы ЦАХАЛа по согласованию с министерством обороны. По словам представителей министерства транспорта, "этот шаг призван обеспечить продолжение оперативной деятельности при сохранении бесперебойной работы гражданской авиации".

В среду утром Управление аэропортов Израиля направило диспетчерским службам распоряжение разрешить посадку американских самолетов-заправщиков в "Бен-Гурионе". Это решение противоречит ранее изданному распоряжению Мири Регев, запрещающему их прием. Представители ЦАХАЛа и Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) выразили протест против этого запрета.

Ранее руководство аэропорта потребовало вывести самолеты-заправщики с территории "Бен-Гуриона" перед началом летнего сезона, опасаясь, что они займут стояночные места и приведут к отмене части пассажирских рейсов. Однако нынешняя эскалация между США и Ираном вынуждает Центральное командование США сохранять самолеты-заправщики и их экипажи в состоянии полной боевой готовности на территории Израиля.

На пике противостояния с Ираном в Израиле находилось около 90 американских самолетов-заправщиков. В настоящее время в аэропортах "Бен-Гурион" и "Рамон" размещены 34 таких самолета. Рассматривалась возможность перебазировать часть из них на авиабазы "Неватим", "Рамон" и "Овда", однако Израиль и США пришли к выводу, что полноценной альтернативы двум гражданским аэропортам найти невозможно.

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