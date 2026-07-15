Walla: депутаты от "Ликуда" пытаются сорвать план Нетаниягу по формированию предвыборного списка

Группа депутатов от "Ликуда" готовится выступить на партийной конференции против предложения премьер-министра Биньямина Нетаниягу по избранию кандидатов в предвыборный список.

Это предложение было утверждено комиссией "Ликуда", и 16 июля должно быть вынесено на голосование членов конференции партии. Как сообщает журналист портала Walla Иегуда Шлезингер, группа депутатов намерена привлечь на свою сторону членов конференции, чтобы не допустить утверждения плана Нетаниягу.

Среди депутатов называют имена Давида Битана, Элиягу Ревиво, Сасона Гуэты, Ошера Шкалим.

Как пишет Шлезингер, есть и министры, которые принимают участие в инициативе по срыву предложения Нетаниягу. Имена этих министров не называются.

Главное возражение вызывает решение о предоставлении Нетаниягу права кооптировать восемь человек в предвыборный список.

Согласно решению комиссии партии, три человека будут введены в первую десятку (третье, пятое и девятое места), три человека – во вторую ( 11, 15, 18), а также на 26 и 31 места. Кандидатам от округов и представителям отдельных групп населения отведены места, начиная с 26 места. Представителю новых репатриантов отведено 43 место.

На данный момент по опросам, "Ликуд" набирает 22-24 мандата. Если предложение Нетаниягу будет утверждено, шесть мест в списке будут персональными назначениями премьер-министра. Одно из забронированных мест Нетаниягу намерен отдать министру Хаиму Кацу, с которым он вел переговоры о порядке формирования предвыборного списка.

Голосование делегатов конференции будет тайным, что дает шансы противникам Нетаниягу. Однако в "Ликуде" полагают, что предложение Нетаниягу будет утверждено.