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Израиль

Бойцы спецназа "Дувдеван" задержали двух подозреваемых в изготовлении взрывных устройств. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 15 июля 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 09:10
Бойцы спецназа "Дувдеван" задержали двух подозреваемых в изготовлении взрывных устройств. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе ночной операции в зоне ответственности бригады "Биньямин" бойцы спецподразделения "Дувдеван" задержали двух разыскиваемых, которые, по данным ЦАХАЛа, изготавливали взрывные устройства для нападений на военнослужащих.

Операция проводилась по информации общей службы безопасности (ШАБАК).

Кроме того, военные задержали торговца оружием, у которого было обнаружено большое количество вооружения.

Все задержанные переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.

Израиль
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