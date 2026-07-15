Бойцы спецназа "Дувдеван" задержали двух подозреваемых в изготовлении взрывных устройств. Видео

В ходе ночной операции в зоне ответственности бригады "Биньямин" бойцы спецподразделения "Дувдеван" задержали двух разыскиваемых, которые, по данным ЦАХАЛа, изготавливали взрывные устройства для нападений на военнослужащих.

Операция проводилась по информации общей службы безопасности (ШАБАК).

Кроме того, военные задержали торговца оружием, у которого было обнаружено большое количество вооружения.

Все задержанные переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.