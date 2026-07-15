Женщина легко ранена в результате "каменной атаки" на 60-й трассе
время публикации: 15 июля 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 08:53
Женщина получила легкие ранения в результате нападения с применением камней на автомобиль на шоссе №60 в районе арабской деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, сообщает "Кан".
Военнослужащие ЦАХАЛа ведут поиски подозреваемых. Въезды и выезды из Синджиля блокированы.
По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавшей 62 года. Она доставлена в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".