Женщина легко ранена в результате "каменной атаки" на 60-й трассе

Женщина получила легкие ранения в результате нападения с применением камней на автомобиль на шоссе №60 в районе арабской деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, сообщает "Кан".

Военнослужащие ЦАХАЛа ведут поиски подозреваемых. Въезды и выезды из Синджиля блокированы.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавшей 62 года. Она доставлена в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".