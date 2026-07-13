"Ликуд" обсуждает предложение Нетаниягу по формированию предвыборного списка
Началось заседание законодательной комиссии "Ликуда", в ходе которой должно быть принято решение о порядке формирования предвыборного списка партии.
В начале заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил новое предложение, которое, как сообщает журналист Амит Сегаль, согласовано с Хаимом Кацем, главой ЦК "Ликуда". Согласно предложению Нетаниягу, он кооптирует в предвыборный список семь человек. Трех в первую десятку, трех, во вторую и одного в третью.
По сообщению "Кан", речь идет о восьми кооптированных – трое в первой десятке, трое – во второй, один в третьей, один в четвертой.
Также согласно предложению премьер-министра, кандидаты от округов получат места не выше 26. Иными словами, согласно результатам нынешних опросов, они останутся за пределами предвыборного списка.
Нетаниягу сможет передвинуть вперед одного депутата Кнессета и поменять его местами с тем, кто получил бронированное место.
Также предлагается перенести праймериз на 17 августа.