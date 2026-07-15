МИД Израиля начал подготовку к празднованию 2000-летия крещения Иисуса Христа в реке Иордан

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился начать подготовку к празднованию 2000-летия крещения Иисуса в реке Иордан, которое будет отмечаться в 2030 году.

В блоге МИДа в соцсети Х говорится, что Гидеон Саар создал специальную рабочую группу во главе со специальным посланником Израиля по связям с христианским миром Джорджем Диком. Ее задачей станет развитие диалога с церквями и христианскими лидерами по всему миру, а также подготовка к прибытию миллионов паломников.

В израильском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта дата имеет особое духовное значение для более чем двух миллиардов христиан во всем мире.