CNN: Иран не планирует вести переговоры с США

Иран не планирует вести переговоры с Соединенными Штатами и продолжит жестко отвечать на американские удары. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.

"В настоящее время у нас нет планов относительно переговоров, и мы сосредоточены на защите страны", – заявил Багаи иранским журналистам.

По его словам, Тегеран не намерен соблюдать договоренности, если США нарушают свои обязательства. Багаи также обвинил Вашингтон в несоблюдении режима прекращения огня с самого начала.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не оставит без ответа ни один удар по стране.