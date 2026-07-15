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Ближний Восток

CNN: Иран не планирует вести переговоры с США

Война с Ираном
Иран
США
время публикации: 15 июля 2026 г., 21:09 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 21:09
Пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаил Багаи
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Иран не планирует вести переговоры с Соединенными Штатами и продолжит жестко отвечать на американские удары. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.

"В настоящее время у нас нет планов относительно переговоров, и мы сосредоточены на защите страны", – заявил Багаи иранским журналистам.

По его словам, Тегеран не намерен соблюдать договоренности, если США нарушают свои обязательства. Багаи также обвинил Вашингтон в несоблюдении режима прекращения огня с самого начала.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не оставит без ответа ни один удар по стране.

Ближний Восток
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