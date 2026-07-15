В автосалон в Герцлии брошена шоковая граната
время публикации: 15 июля 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 20:14
Светошумовая граната была брошена в автосалон на улице Гальгалей а-Плада в Герцлии-Питуах. Нет информации о пострадавших пострадавших.
Полицейские и саперы Тель-Авивского округа находятся на месте происшествия.
В полиции полагают, что инцидент имеет криминальную подоплеку.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июля 2026