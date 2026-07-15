В автосалон в Герцлии брошена шоковая граната

Светошумовая граната была брошена в автосалон на улице Гальгалей а-Плада в Герцлии-Питуах. Нет информации о пострадавших пострадавших.

Полицейские и саперы Тель-Авивского округа находятся на месте происшествия.

В полиции полагают, что инцидент имеет криминальную подоплеку.