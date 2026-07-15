x
15 июля 2026
|
последняя новость: 21:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июля 2026
|
15 июля 2026
|
последняя новость: 21:30
15 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Семья Реканати стала основным владельцем "Маккаби" (Тель-Авив)

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 15 июля 2026 г., 20:50 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 20:50
Семья Реканати стала основным владельцем "Маккаби" (Тель-Авив)
AP Photo/Darko Vojinovic

За 50 миллионов долларов семья Реканати выкупила долю семьи Федерман в клубе "Маккаби" (Тель-Авив).

По данным спортивных израильских СМИ, теперь семье Реканати принадлежит 58% акций клуба.

Семья Федерман больше не является совладельцем клуба.

17.5% акций владеет Ричард Дейч, Шимон Мизрахи - 14.5, Бен Ашкенази - 10.

По данным СМИ, семья Реканати может привлечь в клуб американских инвесторов.

В заявлении семьи Федерман говорится, что компания Fedenco Sports завершила продажу всех активов в "Маккаби" (Тель-Авив).

Семья Федерман была владельцем и совладельцем "Маккаби" около 90 лет.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2026

Юношеский Евробаскет. Израильтяне вышли в плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июля 2026

Впервые в истории. Израильтянки завоевали серебряные медали юношеского Евробаскета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Израильтянки впервые вышли в финал юношеского Евробаскета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2026

Баскетбол. В полуфинале юношеского Евробаскета израильтянки сыграют со сборной Бельгии