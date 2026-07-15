Семья Реканати стала основным владельцем "Маккаби" (Тель-Авив)

За 50 миллионов долларов семья Реканати выкупила долю семьи Федерман в клубе "Маккаби" (Тель-Авив).

По данным спортивных израильских СМИ, теперь семье Реканати принадлежит 58% акций клуба.

Семья Федерман больше не является совладельцем клуба.

17.5% акций владеет Ричард Дейч, Шимон Мизрахи - 14.5, Бен Ашкенази - 10.

По данным СМИ, семья Реканати может привлечь в клуб американских инвесторов.

В заявлении семьи Федерман говорится, что компания Fedenco Sports завершила продажу всех активов в "Маккаби" (Тель-Авив).

Семья Федерман была владельцем и совладельцем "Маккаби" около 90 лет.