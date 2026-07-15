Кнессет утвердил законопроект об изменении функций юридического советника правительства

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект об изменении функций юридического советника правительства. 65 депутатов проголосовали за законопроект, 51 депутат проголосовал против.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь не принял участия в голосовании.

Голосованию по законопроекту предшествовал новый раунд конфликта между партиями "Дегель а-Тора" и "Ционут Датит". Моше Гафни пригрозил не голосовать за законопроект в том случае, если министр финансов Бецалель Смотрич не согласится вынести на голосование вопрос о повышении зарплат воспитательницам детских садов в ультраортодоксальном секторе. Перед началом голосования депутат Кнессета Гилад Карив ("Демократим") потребовал озвучить соглашение, которое, по его словам, имеет бюджетное значение. Глава коалиции Офир Кац ("Ликуд") заявил в ответ: "Не было никаких договоренностей. Повестка дня правительства остается неизменной".

Напомним, что глава комиссии Кнессета по законодательству и автор законопроекта Симха Ротман ("Ционут Датит") согласился на частичное утверждение закона, и Кнессет утвердил лишь несколько параграфов. Речь идет о том, что отныне заключения юридического советника правительства не являются обязательными, и правительство может не следовать им. Также в соответствии с законом, правительство может прибегнуть к услугам частных адвокатов в том случае, если позиция юридического советника правительства отличается от той, которой придерживается кабинет министров. В этой ситуации юридический советник правительства не имеет права представлять в суде альтернативную позицию.

В соответствии с принятым законом, в январе 2027 года должно состояться голосование, переутверждающее назначение действующего юридического советника правительства.

Сразу после принятия законопроекта Кнессетом "Движение за качество власти" подало петицию в БАГАЦ против него.