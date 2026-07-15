Число запросов на получение информации от госорганов выросло на 21%

В 2025 году государственным ведомствам Израиля были поданы 16896 запросов в соответствии с законом о свободе информации – на 21% больше, чем годом ранее, когда таких обращений было 13954. Данные содержатся в ежегодном отчете правительственного подразделения по свободе информации при министерстве юстиции.

Больше всего запросов получили министерство транспорта и безопасности дорожного движения – 2422, министерство просвещения – 2245, полиция – 1525 и министерство здравоохранения – 769.

Наибольшую долю положительных ответов зафиксировали в Управлении народонаселения и миграции – 78,9%, министерстве социального обеспечения – 77,4%, Управлении водоснабжения и канализации – 66,8% и министерстве экономики – 66,6%.

Чаще других отказывало в предоставлении информации министерство юстиции – оно отклонило 45,2% рассмотренных запросов. Далее следуют министерство труда – 41,7%, Управление судов – 39,5% и полиция – 37,3%. Основными причинами отказа назывались защита частной жизни, невозможность обнаружить запрошенные сведения и то, что информация относится к внутренним обсуждениям.

Больше всего обоснованных жалоб с учетом числа поданных запросов поступило на министерство здравоохранения, министерство транспорта и ЦАХАЛ. В течение года минздрав 45 раз был официально признан нарушившим закон о свободе информации, минтранс – 22 раза, ЦАХАЛ – 11 раз. В 82% случаев жалобы были связаны с несоблюдением установленных сроков ответа.

ЦАХАЛ также показал самый высокий уровень ответов, предоставленных позднее предельного срока в 120 дней, – 75%. У министерства связи этот показатель составил 61,4%, у министерства иностранных дел – 34,8%, у министерства охраны окружающей среды – 34%.

Отчет выявил нарушения и при обязательном опубликовании сведений о работе государственных структур. Тридцать министерств и подведомственных подразделений – 35% проверенных органов – не опубликовали в установленном порядке отчет о своей деятельности за 2024 год. Министерство транспорта вообще не представило подразделению по свободе информации отчет о работе с запросами в 2025 году.

Кроме того, министерство социального обеспечения, Управление государственной службы, Управление тюрем, Земельное управление Израиля и Управление пожарной охраны и спасательных служб не опубликовали ни одного обязательного квартального отчета о своих финансовых контрактах.

В 2025 году против государственных и других общественных органов были поданы 738 административных исков по делам о свободе информации. Почти три четверти из них касались отсутствия ответа. Из решений по искам против государственных ведомств 88% были вынесены не в пользу властей. С госорганов взыскали судебные издержки на общую сумму около 1,19 миллиона шекелей.