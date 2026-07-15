Нефть дорожает на фоне эскалации войны США и Ирана

Мировые цены на нефть выросли 15 июля на фоне возобновления американской морской блокады иранских портов, новых ударов США по Ирану и ответных атак Тегерана на американские объекты и судоходство в регионе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,2%, до 85,72 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 0,8%, до 79,98 доллара за баррель.

Рост цен ускорился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них. Американские военные продолжают удары по ракетным и беспилотным комплексам, военно-морским объектам и системам береговой обороны Ирана в районе Ормузского пролива.

Иран, со своей стороны, заявил о возобновлении перекрытия пролива и атаках на американские объекты в Иордании, Бахрейне и Кувейте.

Через Ормузский пролив до начала войны проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любое дальнейшее сокращение судоходства создает риск перебоев на глобальном энергетическом рынке.

Дополнительные опасения вызвали атаки на два танкера, принадлежащих флоту государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC. На этом фоне судоходные компании стали осторожнее направлять суда в район пролива, а цены на ближневосточные сорта нефти для немедленной поставки выросли.

Азиатские нефтеперерабатывающие компании уже ищут альтернативные поставки из Западной Африки, Латинской Америки и России. Одновременно в Азии растут цены и маржа переработки дизельного топлива, авиационного керосина и мазута.

Аналитики отмечают, что пока мировые запасы нефти остаются достаточными. Однако продолжительное ограничение движения через Ормузский пролив или удары по нефтяным и энергетическим объектам могут поднять стоимость Brent примерно до 100 долларов за баррель, пишет Reuters.