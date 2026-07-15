x
15 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июля 2026
|
15 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
15 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Девять стран ЕС призвали сократить финансирование МОК из-за допуска россиян

Дисквалификация
Спорт/важное
время публикации: 15 июля 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 08:32
Девять стран ЕС призвали сократить финансирование МОК из-за допуска россиян
AP Photo/Natacha Pisarenko

Девять европейских стран призвали ЕС сократить финансирование спортивных организаций, включая МОК, снявших ограничения с российских спортсменов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства культуры Эстонии.

Предложение, адресованное комиссару Европы по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу, направлено против таких крупных организаций, как МОК, Всемирная федерация водных видов спорта и Международная федерация фехтования (FIE).

Это самая мощная попытка оказать давление при помощи финансовых рычагов на спортивные организации в связи с допуском российских и белорусских спортсменов.

В статье говорится, что это может "привести к напряженности между европейскими странами и олимпийским движением".

Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция призвали исключить спортивные организации из программы ЕС Erasmus+ и других программ финансовой поддержки.

7 июля исполнительный совет МОК временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета и отметил, что предыдущие ограничения в отношении российских спортсменов больше не действуют.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 июля 2026

72 члена Европарламента потребовали расследования в отношении главы ФИФА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2026

Перераспределены медали Лондонской олимпиады в связи с дисквалификацией российской легкоатлетки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 мая 2026

Медалистка Парижской олимпиады, звезда OnlyFans, дисквалифицирована на 20

месяцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Биатлон. После дисквалификации россиян переданы медали олимпиад 2010 и 2014 годов