Девять стран ЕС призвали сократить финансирование МОК из-за допуска россиян

Девять европейских стран призвали ЕС сократить финансирование спортивных организаций, включая МОК, снявших ограничения с российских спортсменов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства культуры Эстонии.

Предложение, адресованное комиссару Европы по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленну Микаллефу, направлено против таких крупных организаций, как МОК, Всемирная федерация водных видов спорта и Международная федерация фехтования (FIE).

Это самая мощная попытка оказать давление при помощи финансовых рычагов на спортивные организации в связи с допуском российских и белорусских спортсменов.

В статье говорится, что это может "привести к напряженности между европейскими странами и олимпийским движением".

Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция призвали исключить спортивные организации из программы ЕС Erasmus+ и других программ финансовой поддержки.

7 июля исполнительный совет МОК временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета и отметил, что предыдущие ограничения в отношении российских спортсменов больше не действуют.