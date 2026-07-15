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Спорт

Сквош. Израильские юниоры завоевали две медали в Германии

Спорт/важное
Сквош
время публикации: 15 июля 2026 г., 09:31 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 09:31
Сквош. Израильские юниоры завоевали две медали в Германии
AP Photo/Aijaz Rahi

В Германии завершился турнир по сквошу European Junior Open. Израильтяне завоевали две медали.

Элад Робеншток занял второе место в возрастной категории до 19 лет.

В этой же категории Тамир Вигенфельд занял десятое место.

Бронзовую медаль завоевала Наоми Вигенфельд (до 17 лет). В этой же категории четвертое место заняла Офри Малиах.

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