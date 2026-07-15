Сквош. Израильские юниоры завоевали две медали в Германии

В Германии завершился турнир по сквошу European Junior Open. Израильтяне завоевали две медали.

Элад Робеншток занял второе место в возрастной категории до 19 лет.

В этой же категории Тамир Вигенфельд занял десятое место.

Бронзовую медаль завоевала Наоми Вигенфельд (до 17 лет). В этой же категории четвертое место заняла Офри Малиах.