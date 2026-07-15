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Израиль

Израиль и Колумбия восстанавливают дипотношения: посольство Колумбии откроется в Иерусалиме

МИД
Колумбия
время публикации: 15 июля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 21:30
Гидеон Саар и будущий глава МИД Колумбии Омар Була Эскобар
Фото: Шмулик Альмани

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и будущий глава МИД Колумбии Омар Була Эскобар договорились о полном восстановлении дипломатических и экономических связей между странами.

Стороны намерены обменяться послами сразу после инаугурации избранного президента Колумбии Абелардо де ла Эсприэльи 7 августа. Новое правительство также планирует открыть посольство Колумбии в Иерусалиме и отменить визовый режим с Израилем.

МИД Израиля уже начал подготовку к назначению нового посла в Боготе. Его кандидатура может быть утверждена на следующей неделе на заседании комиссии по назначениям глав дипломатических миссий под председательством министра Саара.

Колумбия традиционно считалась одним из ключевых и давних союзников Израиля в Южной Америке. Это партнерство было в одностороннем порядке разорвано в мае 2024 года по решению уходящего президента страны Густаво Петро. В июне того же года посол Израиля в Колумбии был отозван на родину, а посол Колумбии в Израиле завершила свою миссию и покинула страну.

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