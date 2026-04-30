ОАЭ запретили своим гражданам поездки в Иран, Ливан и Ирак

Объединенные Арабские Эмираты в четверг, 30 апреля, объявили о запрете на поездки в Иран, Ливан и Ирак. Министерство иностранных дел ОАЭ объяснило запрет "текущими событиями, происходящими в регионе".

Министерство иностранных дел Эмиратов призвало граждан, в настоящее время находящихся в этих странах", немедленно покинуть их и вернуться в ОАЭ "при первой возможности".