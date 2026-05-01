01 мая 2026
|
01 мая 2026
|
последняя новость: 00:33
01 мая 2026
Израиль

Гендиректор министерства по делам Иерусалима сообщил об отмене паломничества на гору Мерон

Лаг ба-Омер
время публикации: 01 мая 2026 г., 00:33 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 00:40
Гендиректор министерства по делам Иерусалима сообщил об отмене паломничества на гору Мерон
David Cohen/Flash90

Генеральный директор министерства по делам Иерусалима, которое отвечает за проведение паломничества на горе Мерон в Лаг ба-Омер, сообщил об отмене всех запланированных мероприятий.

Как сообщает INN, он направил генеральному директору письмо, в котором указывает, что решение об отмене было принято из-за разногласий по поводу организации перевозки огромного количества людей к месту проведения.

Отметим, что ранее сообщалось, что Служба тыла рассматривает возможность полной отмены паломничества на гору Мерон – даже в том существенно ограниченном варианте, который ранее был утвержден и опубликован для общественности.

Командующий Службой тыла провел срочную оценку ситуации после падения ракеты в Верхней Галилее – без воздушной тревоги.

