FT: Израиль экстренно перебросил в Эмираты лазерную систему ПРО "Ор Эйтан"

Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщает, что Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты высокотехнологичные системы вооружений, включая передовую лазерную систему ПРО "Ор Эйтан", чтобы помочь защитить ОАЭ от иранских ракет и дронов.

По утверждению двух информированных источников, Израиль срочно направил легкую систему наблюдения под названием Spectro, которая помогла ОАЭ обнаруживать приближающиеся дроны, особенно "Шахеды", на расстоянии до 20 км. Также была направлена версия лазерной системы противовоздушной обороны "Ор Эйтан".

Обе системы считаются оборонительными и дополнили систему ПВО "Железный купол", которая также была направлена в ОАЭ, вместе с "несколькими десятками" израильских военнослужащих для ее обслуживания, сообщили источники. О развертывании "Железного купола" в ОАЭ первым сообщил Axios.

Компания Elbit Systems, производящая Spectro, и Rafael Advanced Defense Systems, основной разработчик "Ор Эйтан", отказались от комментариев. Министерство обороны Израиля также отказалось от комментариев. ОАЭ не ответили на запрос о комментарии.