Сообщения о прямых попаданиях в центре страны, ранен мужчина

Экстренные службы работают на месте падения осколков ракеты и противоракет в разных районах Гуш-Дана. В частности, поступили сообщения о прямом попадании в здания в Бней-Браке и в Рамат-Гане. В Бней-Браке в результате попадания ракеты произошло частичное обрушение дома.

В больницу "Ихилов" был эвакуирован мужчина в возрасте примерно 60 лет в состоянии средней степени тяжести, он получил ранения головы от осколков стекла.

В Рамат-Гане на месте падения обломка пострадал 70-летний мужчина, у него легкие травмы. В Петах-Тикве на месте падения осколка противоракеты пострадали две женщины, получившие контузию, они были эвакуированы в больницу "Бейлинсон" в легком состоянии.