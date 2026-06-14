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Спорт

Джибриль Раджуб не смог получить американскую визу

ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 14 июня 2026 г., 01:21 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 01:21
Джибриль Раджуб не смог получить американскую визу
AP Photo/Sakchai Lalit

Глава Палестинской ассоциации футбола Джибриль Раджуб не получил визу для въезда в США.

ФИФА приглашает на чемпионат мира глав национальных федераций, в том числе и тех, чьи сборные не попали на чемпионат мира.

Как сообщают новостные агентства, Джибриль Раджуб не получл визу для въезда в США.

Американские власти не прокомментировали отказ в выдаче визы.

Джибриль Раджуб - глава Палестинской футбольной ассоциации и НОК Палестины.

Спорт
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