Джибриль Раджуб не смог получить американскую визу
время публикации: 14 июня 2026 г., 01:21 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 01:21
Глава Палестинской ассоциации футбола Джибриль Раджуб не получил визу для въезда в США.
ФИФА приглашает на чемпионат мира глав национальных федераций, в том числе и тех, чьи сборные не попали на чемпионат мира.
Как сообщают новостные агентства, Джибриль Раджуб не получл визу для въезда в США.
Американские власти не прокомментировали отказ в выдаче визы.
Джибриль Раджуб - глава Палестинской футбольной ассоциации и НОК Палестины.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2026