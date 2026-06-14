Джибриль Раджуб не смог получить американскую визу

Глава Палестинской ассоциации футбола Джибриль Раджуб не получил визу для въезда в США.

ФИФА приглашает на чемпионат мира глав национальных федераций, в том числе и тех, чьи сборные не попали на чемпионат мира.

Как сообщают новостные агентства, Джибриль Раджуб не получл визу для въезда в США.

Американские власти не прокомментировали отказ в выдаче визы.

Джибриль Раджуб - глава Палестинской футбольной ассоциации и НОК Палестины.