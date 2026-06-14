Хакими повторил рекорд. Бразильцы и марокканцы сыграли вничью

В Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси, сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью 1:1.

На матче присутствовал Зинеддин Зидан.

Ашраф Хакими повторил рекорд по количеству сыгранных матчей чемпионатов мира среди африканских футболистов - 11.

Первый опасный момент создали марокканцы. Эль-Айнауи пробил. Алиссон с трудом парировал мяч. На 21-й минуте Браим Диас отличным пасом отрезал троих защитников бразильцев. Исмаэль Сайбари (ПСВ) получил мяч и перебросил его через вратаря, который далеко вышел из ворот 0:1.

На 28-й минуте Хакими опасно пробил. Немного неточно.

На 32-й минуте Винисиус Жуниор обыграл защитника и с близкого расстояния сильно пробил 1:1.

Неймара не было в заявке на матч. Он смотрел игру с трибуны. Бразильские СМИ не исключают, что Неймар пропустит все матчи группового этапа.

На второй минуте, добавленной к первому тайму, Лукас Пакета пробил в падении. Буну сумел парировать мяч.

Комментатор отметил, что у бразильцев неожиданно много брака в передачах в первом тайме.

Статистика первого тайма. Соперники нанесли по 2 точных удара. 12:6 по ударам в пользу "атласских львов". По угловым 2:0 в пользу бразильцев.

Первый опасный момент в втором тайме создали бразильцы на 67-й минуте. Буну уже помешать не мог. Но Рафинья не сумел замкнуть прострел. Не дотянулся до мяча.

В конце матча было похоже, что голкипер сборной Марокко Ясин Буну получил травму. Но он смог продолжить игру.

На 9-й минуте компенсированного времени марокканцы могли забить. Эль-Айнауи нанес обводящий удар в "шестерку". Вратарь мяч отбил.