ЦАХАЛ: ударные беспилотники упали на территории Израиля у границы с Ливаном

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала воздушную тревогу, прозвучавшую около получаса назад в населенных пунктах на севере Израиля: несколько ударных беспилотников упали на территории Государства Израиль вблизи границы с Ливаном. По данным армии, пострадавших нет.

В ЦАХАЛе заявили, что речь идет об очередном нарушении договоренностей о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".