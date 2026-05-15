ЦАХАЛ: ударные беспилотники упали на территории Израиля у границы с Ливаном
время публикации: 15 мая 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 12:39
Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала воздушную тревогу, прозвучавшую около получаса назад в населенных пунктах на севере Израиля: несколько ударных беспилотников упали на территории Государства Израиль вблизи границы с Ливаном. По данным армии, пострадавших нет.
В ЦАХАЛе заявили, что речь идет об очередном нарушении договоренностей о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".