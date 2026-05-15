Скандал в чемпионате Англии. "Саутгемптон" обвиняют в шпионаже

Английская футбольная лига обвиняет "Саутгемптон"в несанкционированной съемке тренировки "Мидлсборо".

"Саутгемптон" обыграл "Мидлсборо" и вышел в финал плэй-офф за право играть в Премьер-лиге. Соперник по финалу "Халл".

Слушания по делу "о шпионаже" должны состояться не позднее 19 мая, сообщаетSky Sports.

Финал должен пройти 23 мая.

Пока не ясно, какое наказание может получить "Саутгемптон".

Но заявление лиги о "возможных изменениях в финале" породили множество слухов и спекуляций.

Напомним, ворота "Саутгемптона" защищает вратарь сборной Израиля и "Баварии" Даниэль Перец (за английский клуб он играет на правах аренды).