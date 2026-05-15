15 мая 2026
Израиль

Гофман просит БАГАЦ отклонить петиции против его назначения и опровергает утверждения юрсоветницы

время публикации: 15 мая 2026 г., 11:56 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 12:01
Oren Ben Hakoon/Flash90; Chaim Goldberg/Flash90

Военный советник главы правительства генерал-майор Роман Гофман, претендующий на должность главы "Мосада", направил обращение в БАГАЦ, в котором он опровергает претензии юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары и просит отклонить петиции против его назначения, сообщает новостная служба "Кан".

Гофман подчеркивает, что вопреки утверждениям юрсоветницы, он никогда не встречался наедине с офицером "Гимель" и не обсуждал с ним петиции против своего назначения. Поэтому у Романа Гофмана не было никакой информации, которую он должен был передать суду.

"Поведение юридической советницы правительства крайне серьезно: именно человек, которы й должен быть защитником и хранителем норм закона, действует недобросовестно по отношению к генералу ЦАХАЛа", – указывает Гофман.

Адвокат Гофмана Охад Шалем в поданном ответе подробно описал последовательность событий и содержание встреч, проходивших в "Мосаде".

