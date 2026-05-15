Источник: за аль-Хаддадом велось непрерывное наблюдение

Источник в службах безопасности сообщил, что одобрение политического руководства на попытку покушения на главу военного крыла ХАМАС, Изз ад-Дина аль-Хаддада, было дано Армии обороны Израиля около полутора недель назад.

В течение всего этого времени за Изз ад-Дином аль-Хаддадом велось непрерывное наблюдение, и нападение было совершено "в связи с оперативной возможностью".