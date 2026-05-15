x
15 мая 2026
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 19:04
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал более 440 объектов и ликвидировал свыше 220 боевиков "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 15 мая 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 19:31
ЦАХАЛ атаковал более 440 объектов и ликвидировал свыше 220 боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение минувшей недели ЦАХАЛ нанес удары по более чем 440 объектам инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в различных районах южного Ливана.

Кроме того, были ликвидированы более 220 боевиков "Хизбаллы", причастных к планированию и осуществлению террористических атак против израильских сил, действующих в этом районе.

В течение сегодняшнего дня ЦАХАЛ нанес удары по нескольким объектам "Хизбаллы" в городе Сур (Тир) на юге Ливана.

Одновременно с этим силами 146-й дивизии и ВВС были атакованы склады оружия "Хизбаллы", где хранились запасы минометных снарядов и противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а также ликвидирована площадка для запуска беспилотников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook