ЦАХАЛ атаковал более 440 объектов и ликвидировал свыше 220 боевиков "Хизбаллы"

В течение минувшей недели ЦАХАЛ нанес удары по более чем 440 объектам инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в различных районах южного Ливана.

Кроме того, были ликвидированы более 220 боевиков "Хизбаллы", причастных к планированию и осуществлению террористических атак против израильских сил, действующих в этом районе.

В течение сегодняшнего дня ЦАХАЛ нанес удары по нескольким объектам "Хизбаллы" в городе Сур (Тир) на юге Ливана.

Одновременно с этим силами 146-й дивизии и ВВС были атакованы склады оружия "Хизбаллы", где хранились запасы минометных снарядов и противотанковых управляемых ракет (ПТУР), а также ликвидирована площадка для запуска беспилотников.