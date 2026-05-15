ЦАХАЛ: два вражеских беспилотника перехвачены, еще несколько упали на открытой местности

После сигналов воздушной тревоги, прозвучавших на севере Израиля из-за угрозы проникновения вражеских беспилотников, ЦАХАЛ сообщил, что израильские силы ПВО запустили ракеты-перехватчики по нескольким воздушным целям.

Два беспилотных летательных аппарата были успешно перехвачены, еще несколько БПЛА упали на открытой местности.

Кроме того, зафиксированы падения обломков в Метуле и Кирьят-Шмоне. По предварительным данным, пострадавших нет.

ЦАХАЛ подчеркивает, что данный инцидент является очередным грубым нарушением соглашений о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".